Sevgili Akrep, bu hafta ortak paralarda netleşme var. Pazartesi Mars-Neptün karesi bir ortakla aranızdaki konuyu bulanıklaştırsa da, aynı gün Merkür ile Satürn arasındaki üçgen kariyerinle ilgili ciddi bir adım atmanı destekliyor. Perşembe günü İlk Dördün senin burcunda gerçekleşiyor ve bir finansal konuda karar vermen gerekebilir. Karşı tarafın söyledikleriyle yaptıkları arasındaki farka bakmalı, kağıt üzerinde olmayan hiçbir söze güvenmemelisin. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…