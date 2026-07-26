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Akrep Burcu right-white
27 Temmuz 2026 - 2 Ağustos 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.07.2026 - 18:01
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Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşkla imtihanını ve 27 Temmuz - 2 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 27 Temmuz - 2 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Venüs'ün sosyal çevren alanındaki etkisiyle bu hafta aşk, kalabalıkların ve ortak dostların arasından süzülüp geliyor. İlişkin varsa, partnerinle birlikte katıldığınız bir buluşma ya da dostlarınızla geçirdiğiniz keyifli bir akşam, ilişkinize dışarıdan gelen taze bir soluk katıyor. Fakat Kuzey Ay Düğümü'nün yuva alanına geçmesi, asıl derinliğin baş başa kaldığınız anlarda kurulacağını hatırlatıyor, bu yüzden kalabalıktan sonra ikinize dönmeyi unutma. Bu hafta partnerine geleceğe dair içten bir hayalini anlatmak, aranızdaki bağı sağlamlaştıracaktır.

Bekar Akrepler için bu hafta yüzeysel bir flörtten çok, sarsıcı ve gerçek bir çekim söz konusu. Biriyle göz göze geldiğinde adeta yerçekimi değişebilir, o yoğun bağı tarif etmek bile zor. Yine de bu manyetik his seni büyülerken, karşındakini tanımaya da zaman ayır. Sana saygı duyan ve seni olduğun gibi kabul eden birine kalbini açmak, bu hafta doğru bir seçim olabilir.

Haftaya görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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