Sevgili Akrep, Venüs'ün sosyal çevren alanındaki etkisiyle bu hafta aşk, kalabalıkların ve ortak dostların arasından süzülüp geliyor. İlişkin varsa, partnerinle birlikte katıldığınız bir buluşma ya da dostlarınızla geçirdiğiniz keyifli bir akşam, ilişkinize dışarıdan gelen taze bir soluk katıyor. Fakat Kuzey Ay Düğümü'nün yuva alanına geçmesi, asıl derinliğin baş başa kaldığınız anlarda kurulacağını hatırlatıyor, bu yüzden kalabalıktan sonra ikinize dönmeyi unutma. Bu hafta partnerine geleceğe dair içten bir hayalini anlatmak, aranızdaki bağı sağlamlaştıracaktır.

Bekar Akrepler için bu hafta yüzeysel bir flörtten çok, sarsıcı ve gerçek bir çekim söz konusu. Biriyle göz göze geldiğinde adeta yerçekimi değişebilir, o yoğun bağı tarif etmek bile zor. Yine de bu manyetik his seni büyülerken, karşındakini tanımaya da zaman ayır. Sana saygı duyan ve seni olduğun gibi kabul eden birine kalbini açmak, bu hafta doğru bir seçim olabilir.

Haftaya görüşmek üzere aşkla kal…