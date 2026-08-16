Sevgili Akrep, bu hafta senin için giderek güçleniyor. Pazartesi Mars-Neptün karesi ilişkiler alanını etkiliyor ve karşındakini okumakta zorlanabilirsin, ki bu sana çok yabancı bir his. İlişkin varsa, partnerinin sessizliğini olumsuz bir şeye yorabilirsin; varsaymak yerine doğrudan sormalısın. Salı gecesi Ay senin burcuna geçiyor ve sezgin yerine geliyor. Perşembe İlk Dördün de senin burcunda gerçekleşiyor, yani bir konuda karar verme zamanın geliyor.

Bekarsan, hafta başında birinin ilgisini olduğundan büyük görebilirsin. İki güzel mesajdan koca bir ihtimal yaratmak bu hafta çok kolay. Ancak salıdan itibaren çekim gücün belirgin şekilde artıyor ve seni fark eden birileri oluyor. Sabırlı olmalı, karşındakinin davranışlarına bakmalısın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…