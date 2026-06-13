Sevgili Akrep, bugün ilişkinde partnerinin anlattığı basit ve sıradan bir günlük olayı bile ilgiyle dinlemek, aranızdaki iletişimi şefkatli bir şekilde sağlamlaştırıyor. Ciddi krizler yaratmadan, sadece anı yaşayarak gülüşüyorsunuz.

Ama bekarsan, sana sürekli geçmiş travmalarını anlatan ve dram yaratan profillere bugün tahammülün yok. Konuyu hızla kapatıp, yüzünü güldüren ve hayatı hafife alan neşeli insanlara şans veriyorsun. Pozitif enerji bugün senin tek kriterin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...