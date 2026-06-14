Sevgili Akrep, bugün ilişkinde İkizler Yeni Ayı'nın dönüştürücü iletişim gücüyle, kriz anlarında nasıl devleştiğini partnerin bir kez daha görüyor. Onun hayatındaki çöküş anında gösterdiğin kaya gibi sağlam duruş, ilişkini yüzeysel romantizmden çıkarıp kan bağı gibi sarsılmaz bir yere taşıyacak.

Eğer bekarsan, bugün yüzeysel flörtleşmelerden tamamen kaçınıyorsun. Biriyle bir kahve içerken, konuşmanın felsefeye, acılara ve gerçek hayat mücadelelerine kayması, karşındaki insanla aranda saniyeler içinde sarsılmaz bir ruhsal köprü kuracak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...