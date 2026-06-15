Sevgili Akrep, bugün Venüs ile Uranüs'ün altmışlığının sürprizli enerjisiyle partnerinin senin için planladığı gizli sürpriz, kafanda kurduğun tüm şüpheci senaryoları sevgiyle çürütüyor. Şüphelerinin boşa çıkması, aranızdaki aşkı tutkulu ve şefkatli bir boyuta taşıyacak.

Eğer bekar bir Akrep burcu isen, birine güvenmeden önce yaptığın arka plan araştırmasından başarıyla çıkan kişi, kalbinin kapılarını aralamayı hak ediyor. Gördüğün şeffaflık, aşka karşı ördüğün kalın duvarları yavaş yavaş, huzurla indirmene olanak tanıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...