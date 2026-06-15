Sevgili Akrep, bugün Venüs ve Uranüs'ün yenilikçi açısı, ofiste dedektiflik yeteneklerini konuşturmanı sağlıyor. Herkesin gözden kaçırdığı, tam da imzalanmak üzere olan büyük sözleşmedeki ufacık bir hatayı veya yasal boşluğu son saniyede yakalıyorsun. İnce eleyip sık dokuyan yapın, bugün büyük bir krizi önleyecek.

Şirketi maddi bir zarardan veya itibarsızlıktan kurtardığın bu hamle, sessiz ama çok keskin bir başarı öyküsüne dönüşüyor. Detaylara olan bu takıntın bugün en büyük silahın; evrakların ardındaki görünmez gerçeği ortaya çıkararak günü kurtaracaksın.

Peki ya aşk? Akşam eve döndüğünde, Venüs açısının etkisiyle içindeki bu şüpheci dedektif enerjisi partnerinin garip tavırlarına takılmana neden olabilir. Ancak onun tuhaf telaşının altında senin için hazırladığı sürpriz bir hediye olduğunu öğrendiğinde, tüm kuruntular yerini tatlı bir tebessüme bırakacak. Bekar bir Akrep burcu isen, yeni flört ettiğin kişinin sosyal medya hesaplarında veya söylediği ufak detaylarda yapacağın derin araştırma, onun anlattığı kadar dürüst olduğunu sana kanıtlayarak içini rahatlatıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...