Sevgili Akrep, bugün gökyüzünün güçlü enerjisi, kariyer, statü ve tepe noktana altın bir taht kuruyor! Bugüne kadar derinlerde yürüttüğün tüm stratejik çalışmaların ödülünü sahnenin tam ortasında alıyorsun. Patronların, otoritelerin ve sektörün sana olan hayranlığı zirve yapıyor.

Toplum önündeki dik duruşun adeta bir marka değerine dönüşüyor. Ulaşmak istediğin prestijli ünvan veya beklediğin fırsat cuma hediyesi olarak önüne gelebilir. Gücünü göstermekten, başarılarınla gurur duymaktan çekinme; bugün mütevazı olma günü değil, krallığını ilan etme günü!

Peki ya aşk? Aşkta gücün ve prestijin konuştuğu, partnerinle beraber zirvenin tadını çıkardığın bir güne başlıyorsun. Omuz omuza verip elde ettiğiniz başarıyı şık bir akşam yemeğiyle kutlamak veya aranızdaki köklü tutkuyu herkese ilan etmek aşkınızı büyütecek. Bekarsan, sana yaklaşmaya çalışanların işi zor; standartların yükseldi! Gücüyle, statüsüyle ve sana sunduğu lüks vizyonla aklını başından alacak, 'İşte benim dengim' diyebileceğin asil kişiyle tutkulu bir tanışma yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...