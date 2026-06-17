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Akrep Burcu right-white
18 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Haziran Perşembe gününüz nasıl geçecek? 18 Haziran Perşembe günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün gökyüzündeki Venüs ile Plüton karşıtlığı, doğuştan gelen derin ve şüpheci yapını ters yüz ediyor. Ofiste veya sektörde katıldığın bir etkinlikte, insanların altında gizli ajandalar aramaktan vazgeçip sadece anın tadını çıkararak çok yüzeysel ve neşeli sohbetlere dalacaksın. Basitliğin getirdiği ferahlığı kucaklıyorsun.

Zihnindeki derin komplo teorilerini susturman, günlük rutinine harika bir hafiflik katıyor. İş çıkışında ciddi ve felsefi konulara kafa yormak yerine, arkadaşlarınla havadan sudan konuşmak, sadece spordan veya havanın güzelliğinden bahsetmek sana inanılmaz bir zihinsel detoks yaşatacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, bugün partnerinle ilişkide kriz yaratmaktan veya eski konuları deşmekten uzak duruyorsun. Venüs ile Plüton karşıtlığı, birlikte sadece hafif, eğlenceli ve komik bir akşam geçirmeni sağlayarak aranızdaki tüm ağırlıkları silecek. Bekar bir Akrep burcu isen, derin ruh eşi arayışını bugünlük askıya alıyorsun. Hiçbir beklentiye girmeden, sadece mizah anlayışı sana uyan ve hayatı basite alan biriyle rahatlatıcı, hafif flörtöz sohbetin keyfini çıkaracaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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