Sevgili Akrep, bugün Chiron'un tam karşıt evin olan Boğa burcundaki seyri, ikili ilişkilerde ve ofis ortaklıklarında şifalanma dönemini başlatıyor. Sürekli zıt düştüğün bir iş arkadaşınla veya inatçı bir müşteriyle, bugün aniden ortak bir paydada buluşacaksın. Gardını indirip karşı tarafı dinlemek, masadan her iki tarafın da kârlı kalkmasını sağlayacak.

İkili iletişimde sağladığın bu somut başarı, cuma mesaisinin yorgunluğunu anında silecek. Akşam eve döndüğünde, kurduğun bu yeni ve güvenli bağların rahatlığıyla en sevdiğin aktiviteleri yapacak, insanlarla savaşmak yerine onlarla uyumlanmanın keyfini çıkaracaksın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinle arandaki güç savaşları bugün sona eriyor. Chiron'un Boğa burcundaki transiti, birbirinizi değiştirmeye çalışmak yerine farklılıklarınızı kabul edip sıcacık bir akşam geçirmeni sağlayacak. Bekar bir Akrep burcu isen, bugün gizemli ve karmaşık karakterlerden uzaklaşıyorsun. Amacı net, duygularını açıkça ifade eden ve yanında huzur bulduğun güvenilir birine kalbini aralayacaksın. Şeffaflık en büyük çekim noktan. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...