Sevgili Akrep, bugün Güneş ve Neptün karesi, efsanevi şüpheci yapını kör edip seni ofiste büyük bir yanılgıya düşürüyor. Çok güvendiğin bir meslektaşının tatlı sözlerine kanıp, yanlış bir projeye imza atabilir veya işleri başkasına devrederek hata yapabilirsin. İllüzyonlara inandığın bir gün.

Ancak iş hayatındaki bu yanlış güven ve hata, seni beklemediğin bir şekilde yepyeni ve çok yaratıcı bir çözüme itecek. Bozulan projeyi toparlamaya çalışırken, şirketin şimdiye kadar gördüğü en vizyoner ve estetik tasarımı ortaya çıkararak hatayı bir şahesere dönüştürüyorsun.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, bugün partnerinle mantığı tamamen devreden çıkarıp, gerçeklerden uzak, rüya gibi bir hayal dünyasının içine çekiliyorsunuz. Faturaları ve dertleri unutup sadece romantizme daldığınız bu akşam ruhunuza iyi gelecek. Bekar bir Akrep burcu isen, karşına çıkan kişinin anlattığı süslü ve abartılı hikayelere bugün safça inanmayı seçiyorsun. Mantığını susturup, sadece anın büyüsüne ve aşkın illüzyonuna kendini kaptırarak keyifli bir gün geçireceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...