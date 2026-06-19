Sevgili Akrep, bugün Güneş ile Chiron altmışlık açısı, ofiste tozlu raflara kaldırılmış veya unutulmuş eski bir kaynağı yeniden keşfetmeni sağlıyor. Şirketin kullanmadığı eski bir bütçe kalemi, unutulmuş bir müşteri portföyü veya atıl duran dijital bir varlığı araştırarak gün yüzüne çıkaracak ve bunu devasa bir kâra dönüştüreceksin.

Krizleri değil, gizli kalmış hazineleri bulduğun bugün, şüpheci doğanı yapıcı ve araştırmacı bir enerjiyle şifalandırıyor. Gözden kaçanı bulma yeteneğin, cumartesi mesaisini finansal bir zaferle kapatmanı sağlayacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinle aranızdaki en derin sırları veya korkuları şeffaf bir şekilde paylaşarak muazzam bir duygusal yakınlık kuruyorsunuz. Kırılganlıklarınızı birbirinize açmak, aranızdaki tutkuyu ölümsüzleştirecek. Bekar bir Akrep burcu isen, yüzeysel sohbetlerden tamamen sıyrılıyorsun. Bakışlarıyla ruhuna dokunan, gizemli duvarlarını aşabilen ve derin bir sessizliği paylaşmaktan keyif aldığın yoğun karakterle kadersel bir tanışma yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...