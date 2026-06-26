Sevgili Akrep, bugün Mars Jüpiter altmışlığı, krizleri ve derin sorunları çözme konusundaki eşsiz yeteneğini büyük bir iyimserlikle harekete geçiriyor. Ailevi bir bütçe sorunu, ertelenen bir vergi, burs veya kredi meselesini cesaretle masaya yatırıp hızlıca çözüme kavuşturacaksın. Dönüşüm senin elinden çıkıyor.

Maddi veya psikolojik yüklerden eyleme geçerek kurtulduğunda, omuzlarından kalkan ağırlığın verdiği ferahlık paha biçilemez olacak. Zihnini meşgul eden pürüzleri cesaretle söküp attığın bugün, sana derin bir güç ve yeniden doğuş hissi vadediyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen konuşulmaktan çekinilen derin bir konuyu şeffafça çözüme kavuşturmak aranızdaki yoldaşlığı sarsılmaz kılacak. Birlikte güçleniyorsunuz. Bekar bir Akrep burcu isen kriz çözme yeteneğine hayran kalan ve yüzeysellikten uzak derin bir karakterle gerçekçi bir iletişime adım atacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...