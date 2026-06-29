Sevgili Akrep, bugün gökyüzündeki Oğlak Dolunayı, senin iletişim, yakın çevre, kardeşler ve kısa eğitimler alanında parlayarak emek verdiğin bir projeyi sonlandırıyor. Üzerinde çalıştığın bir tez, yazılı bir başvuru, satış sözleşmesi veya önemli bir müzakere bugün başarıyla tamamlanacak. Zihnindeki o yoğun planlama süreci, yerini somut ve otoriter bir başarıya bırakıyor.

Bu zihinsel zaferin hemen ardından, Jüpiter'in Aslan burcuna geçişiyle kariyer ve toplum önündeki statün adeta altın bir çağa giriyor. İletişimdeki başarın, yöneticilerinin veya toplumun dikkatini çekerek seni spot ışıklarının altına yerleştirecek. Hedeflerine emin adımlarla yürüdüğün, adından saygıyla söz ettireceğin görkemli bir dönemin kapıları açılıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, bugün partnerinle geleceğine dair çok net, rasyonel ve sınırları belli olan bir konuşma yapıyorsun. Kariyer ve yaşam hedeflerini ortak bir paydada buluşturmak sevgini sarsılmaz kılacak. Bekar bir Akrep burcu isen, Jüpiter'in kariyer evindeki ihtişamı, senin iş veya eğitim ortamında statüsü yüksek, otoriter ama kalbi çok cömert biriyle yollarını kesiştiriyor. Saygı ve tutku bir araya geliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...