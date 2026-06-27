Sevgili Akrep, bugün Mars İkizler burcuna geçerek senin ortak finans, kriz yönetimi ve derin paylaşımlar evini hızlandırıyor. Ortak bir faturayı bölüşmek, bir banka/vergi sorununu hızlıca çözmek veya eşinin/ailenin finansal bir yükünü kıvrak zekanla yeniden yapılandırmak için harika bir gündesin. Rakamlar ve sözleşmeler arasında adeta dans ediyorsun.

Krizleri iletişim ve pratik akılla çözebilme yeteneğin, omuzlarındaki büyük bir stresi anında silip atacak. Maddi veya psikolojik bir düğümü, uzun uzun düşünmek yerine tek bir akılcı telefon görüşmesiyle çözerek pazar gününe eşsiz bir ferahlık katıyorsun.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinle birlikte ortak bütçenizi veya kapatmanız gereken bir hesabı şeffaf bir şekilde planlayarak omuz omuza veriyorsunuz. Güven odaklı bu iletişim bağlarınızı sağlamlaştırıyor. Bekar bir Akrep burcu isen, karşındaki kişiyle oyun oynamadan, zihinsel bir satranç misali çok zekice, kışkırtıcı ve yoğun bir mesajlaşma trafiğine gireceksin. Akıl oyunları kalbini hızlandırıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...