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Akrep Burcu right-white
28 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Haziran Pazar gününüz nasıl geçecek? 28 Haziran Pazar günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Mars İkizler burcuna geçerek senin ortak finans, kriz yönetimi ve derin paylaşımlar evini hızlandırıyor. Ortak bir faturayı bölüşmek, bir banka/vergi sorununu hızlıca çözmek veya eşinin/ailenin finansal bir yükünü kıvrak zekanla yeniden yapılandırmak için harika bir gündesin. Rakamlar ve sözleşmeler arasında adeta dans ediyorsun.

Krizleri iletişim ve pratik akılla çözebilme yeteneğin, omuzlarındaki büyük bir stresi anında silip atacak. Maddi veya psikolojik bir düğümü, uzun uzun düşünmek yerine tek bir akılcı telefon görüşmesiyle çözerek pazar gününe eşsiz bir ferahlık katıyorsun.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinle birlikte ortak bütçenizi veya kapatmanız gereken bir hesabı şeffaf bir şekilde planlayarak omuz omuza veriyorsunuz. Güven odaklı bu iletişim bağlarınızı sağlamlaştırıyor. Bekar bir Akrep burcu isen, karşındaki kişiyle oyun oynamadan, zihinsel bir satranç misali çok zekice, kışkırtıcı ve yoğun bir mesajlaşma trafiğine gireceksin. Akıl oyunları kalbini hızlandırıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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