Sevgili Akrep, partnerinle maddi yükleri veya ortak geleceğin getirdiği sorumlulukları açıkça masaya yatırmak, ilişkini yüzeysellikten kurtarıyor. Zorlukların üstesinden iletişimle gelmek, aranızdaki tutkuyu ve sarsılmaz yoldaşlık hissini ölümsüzleştirecek.

Bekar bir Akrep burcu isen, kelime oyunlarıyla niyetini gizleyen insanları anında deşifre ediyorsun. Sana şeffaflıkla gelen, zihinsel bir mücadeleden kaçmayan ve senin analiz yeteneğine saygı duyan derin bir ruhla, tutkunun ve aklın harmanlandığı çok güçlü bir yola çıkıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…