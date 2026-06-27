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Akrep Burcu right-white
28 Haziran 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.06.2026 - 18:01
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Akrep ve yükselen Akrep burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 28 Haziran Pazar gününüz nasıl geçecek? 

28 Haziran Pazar günü Akrep ve yükselen Akrep burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, partnerinle maddi yükleri veya ortak geleceğin getirdiği sorumlulukları açıkça masaya yatırmak, ilişkini yüzeysellikten kurtarıyor. Zorlukların üstesinden iletişimle gelmek, aranızdaki tutkuyu ve sarsılmaz yoldaşlık hissini ölümsüzleştirecek.

Bekar bir Akrep burcu isen, kelime oyunlarıyla niyetini gizleyen insanları anında deşifre ediyorsun. Sana şeffaflıkla gelen, zihinsel bir mücadeleden kaçmayan ve senin analiz yeteneğine saygı duyan derin bir ruhla, tutkunun ve aklın harmanlandığı çok güçlü bir yola çıkıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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