Sevgili Akrep, partnerinle birlikte dış dünyanın kaosunu kapının dışında bırakıp evin huzurlu yapısına sığındığın eşsiz bir gün. Birbirinize duyduğunuz o derin şefkati, güvenli duvarlarınızın arasında şık ve estetik bir şekilde paylaştığınızda, sevginizin kökleri çok daha sarsılmaz bir boyuta inecek.

Bekar bir Akrep burcu isen, sana güvensizlik veren, dışarıda sürekli kendini kanıtlama çabasında olan flörtleri hayatından siliyorsun. Kendi iç dünyası zengin, aile bağlarına önem veren ve seninle kapalı kapılar ardında bile kaliteli sohbet edebilen olgun bir karakterle çok sağlam bir temel atıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…