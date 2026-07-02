Sevgili Akrep, bugün gökyüzü dikkatini evine, yaşam alanına ve içsel köklerine çeviriyor. Evini dekore etmek, aile bireyleriyle huzurlu ve diplomatik bir diyalog kurmak, kısacası yaşam alanını estetik bir sığınağa dönüştürmek için harika bir enerji var. İç dünyandaki uyum, dış dünyaya bakışını da yumuşatıyor.

Evinle veya ailenle ilgili büyük ve coşkulu planlar yaparken Jüpiter'in karşıtlığı seni biraz abartıya itebilir. Bütçeni aşacak dev bir tadilata girişmek veya aile içinde tutamayacağın büyük vaatlerde bulunmak yerine, küçük ama şık dokunuşlarla yaşam alanını güzelleştirmek sana aradığın huzuru fazlasıyla verecek.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinle evinizde baş başa, çok romantik ve estetik bir akşam geçiriyorsun. Birlikte yemek yapmak veya evi güzelleştirmek aranızdaki aidiyet hissini zirveye taşıyor. Bekar bir Akrep burcu isen, bugün dışarıda macera aramak yerine evinin güvenliğinde dinleniyorsun. Ancak ailenin veya eski köklerinden tanıdığın kişilerin vasıtasıyla, sana kendini evinde hissettirecek güvenilir biriyle tanışma ihtimalin çok yüksek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…