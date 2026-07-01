Sevgili Akrep, bugün gökyüzündeki o muazzam Ay Plüton kavuşumu, senin en derin köklerine, aile içi dinamiklere ve ev yaşantına nüfuz ediyor. Yıllardır aile içinde halı altına süpürülmüş bir sırrı, geçmişten gelen bir kırgınlığı veya kuşaklardır süren bir yargıyı bugün cesaretle yıkıyorsun. Atalarından gelen yükleri artık taşımayı reddediyorsun.

Evin içinde veya aile üyeleriyle yaşadığın bu derin ruhsal temizlik, omuzlarından tonlarca ağırlığı söküp alacak. Kendi güvenli alanını, kimsenin müdahale edemeyeceği sarsılmaz bir kaleye dönüştürdüğünde, hayata karşı duruşunun nasıl özgürleştiğini ve güçlendiğini hissedeceksin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinle dış dünyaya kapıları kapatıp evinin içinde her türlü dış etkiden uzak, çok derin ve şifalandırıcı bir sığınak yaratıyorsun. Birlikte iyileşiyorsun. Bekar bir Akrep burcu isen, flörtlere zaman ayırmak yerine kendi iç huzuruna, evine ve yalnızlığının o eşsiz dinginliğine sığınıyorsun. Kendi kalesinde mutlu olan bir ruha sahipsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...