Sevgili Akrep, partnerinle arandaki bağ bugün dış dünyanın tüm gürültüsünden arınarak, evinizin o derin ve güvenli sınırları içinde adeta kutsanıyor. Birbirinizin çocukluk yaralarını sarmak, ailevi stresleri dışarıda bırakıp birbirinize kenetlenmek, sevginizi yıkılmaz bir kale haline getirecek.

Bekar bir Akrep burcu isen, yalnızlığından o kadar memnunsun ki, flört dünyasının yüzeysel çabaları bugün sana anlamsız geliyor. Evinin huzurunda, kendi iç dünyanda yaptığın o derin keşif yolculuğu, dışarıdaki hiçbir romantik vaadin sana veremeyeceği o muazzam ruhsal doyumu sağlıyor. Yalnızlık bugün eşsiz bir tercih ve sen bu tercihin tadını çıkarıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…