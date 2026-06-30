Sevgili Akrep, partnerinle arandaki sorunları mesajlarla veya dolaylı yollarla çözmeye çalışmaktan vazgeçiyorsun. Göz teması kurarak, kelimeleri özenle seçip hislerini dürüstçe paylaştığın bu akşam, sevgini yüzeysellikten kurtarıp çok sağlam bir temele oturtacak.

Bekar bir Akrep burcu isen, kelime oyunları yapan ve niyetini saklayan insanları ilk andan itibaren eliyorsun. Sana şeffaflıkla gelen, zihinsel bir derinliğe sahip olan ve sessizliği bile anlamlı kılabilen o olgun karakterle, tutkunun ve güvenin harmanlandığı gerçek bir iletişime adım atıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…