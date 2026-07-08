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Akrep Burcu right-white
9 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.07.2026 - 18:01
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Akrep ve yükselen Akrep burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 9 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

9 Temmuz Perşembe günü Akrep ve yükselen Akrep burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatında “arkadaş olarak kalalım” cümlesinin gerçekten ne anlama geldiğini sorgulayabilirsin. Uzun zamandır hayatında olan biriyle ilişkinizin sınırları bulanıklaşabilir; gece yarısı yapılan uzun bir telefon konuşması, herkese anlatılmayan bir sırrın sana emanet edilmesi ya da ilk aranan kişi olman bazı şeyleri farklı görmene neden olabilir.

İlişkisi olan bir Akrep burcuysan, partnerinle birlikte sosyal çevre içinde nasıl bir ekip olduğunuzu daha fazla fark edebilirsin. Bir arkadaş buluşmasında birbirinizi nasıl tamamladığınız, zor bir anda birbirinize nasıl destek olduğunuz ya da küçük bir organizasyonu birlikte nasıl yönettiğiniz sana ilişkinizin güçlü yanlarını gösterebilir.

Bekar bir Akrep burcuysan, seni şaşırtacak gelişme yeni biriyle tanışmak olmayabilir. Belki de yıllardır aynı grupta bulunduğun, sürekli konuştuğun ama romantik açıdan hiç değerlendirmediğin biriyle ilgili bakış açın değişebilir. Bazen aşk hayatına yeni biri girmez; sadece biri bulunduğu yeri değiştirir.

Bugün aşk hayatında önemli olan ilk kıvılcım değil, uzun süredir sessizce biriken yakınlıklar olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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