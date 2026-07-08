Sevgili Akrep, bugün Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte sosyal çevrende küçük ama etkili değişimler yaşanabilir. Uzun süredir sadece selamlaştığın biriyle daha uzun bir sohbet edebilir, bir arkadaş buluşmasında beklemediğin bir fikir duyabilir ya da aylar sonra aktifleşen bir grup konuşması gününün yönünü değiştirebilir. Özellikle “bunun bana ne faydası olur?” diye düşünmeden katıldığın bir davet düşündüğünden daha önemli bağlantılar getirebilir.

İş hayatında ekip çalışmaları ve ortak projeler öne çıkıyor. Bir arkadaş tavsiyesiyle yeni bir iş fırsatı duyman, başka birinin bıraktığı bir görevi devralman ya da uzun süredir konuşulan bir projenin nihayet harekete geçmesi mümkün görünüyor. Bugün tek başına ilerlemek yerine doğru insanlarla aynı masada olmak daha fazla sonuç verebilir.

Maddi konularda ise çevrenden gelen öneriler dikkat çekebilir. Bir arkadaşın tavsiye ettiği bir uygulama, indirim fırsatı ya da bütçe yönetimiyle ilgili küçük bir yöntem işine yarayabilir. Ancak bugün sana kazandıracak olan şey risk almak değil, başkalarının deneyimlerinden yararlanmak olacak.

Aşk hayatında ise arkadaşlık ile flört arasındaki çizgi biraz bulanıklaşabilir. Uzun süredir aynı ortamda bulunduğun biri sana farklı görünmeye başlayabilir ya da sosyal çevrende yaşanan küçük bir gelişme yeni bir tanışmanın kapısını aralayabilir. İlişkisi olan Akrep burçları için ise birlikte arkadaş ortamına girmek ya da ortak planlar yapmak ilişkinize iyi gelebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…