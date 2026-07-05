Sevgili Akrep, Mars ile Uranüs kavuşumunun etkileri bugün özellikle ikili ilişkiler, ortaklıklar ve karşılıklı beklentiler üzerinden kendini hissettirebilir. Her şeyi derinlemesine analiz eden, insanların söylemediklerini bile sezebilen yapın sayesinde bazı gelişmeleri çevrendekilerden önce fark edebilirsin. Ancak bugün her durumu kontrol etmeye çalışmak yerine olayların doğal akışına biraz daha alan tanımak sana iyi gelebilir. Özellikle beklenmedik çıkışlar ya da ani fikir değişiklikleri karşısında göstereceğin esneklik, günü çok daha rahat geçirmeni sağlayabilir.

İş ve kariyer hayatında stratejik bakış açın dikkat çekiyor. Uzun süredir üzerinde düşündüğün bir konuda önemli bir gelişme yaşanabilir ya da bir görüşme yeni kapılar açabilir. Özellikle kriz yönetimi ve hızlı çözüm üretme gerektiren durumlarda çevrendekilerin senden destek istemesi şaşırtıcı olmayacaktır. Maddi konularda ise sahip olduklarını koruma içgüdün ön plana çıkabilir. Ortak gelirler, ödemeler veya geleceğe yönelik planlamalar üzerine düşünmek isteyebilirsin. Büyük kararlar almadan önce tüm detayları değerlendirmek sana kendini daha güçlü hissettirecektir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, bugün partnerinle arandaki bağın derinliği daha fazla önem kazanabilir. Karşılıklı güveni güçlendiren bir konuşma ya da birlikte alınacak bir karar ilişkinizde yeni bir sayfa açabilir. Duygularını her zaman kelimelerle ifade etmeyi tercih etmiyor olsan da bugün hislerini paylaşmak ilişkinize iyi gelebilir. Bekar bir Akrep burcu isen, karşına çıkan biri ilk andan itibaren merakını uyandırabilir. Bu kez seni etkileyen şey yüzeyde görünenlerden çok, karşındaki kişinin taşıdığı gizem ve derinlik olabilir. Ancak duyguların kadar zamana da güvenmek isteyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…