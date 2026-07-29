Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında küçük şeyler büyük anlam taşıyabilir. İlişkin varsa, partnerine yardım etmek, onun işini kolaylaştırmak ya da gün içinde küçük bir ilgi göstermek aranızdaki sıcaklığı artırabilir. Fakat günün yoğunluğu seni gerebilir. İş stresini eve taşıyıp en yakınındaki kişiden çıkarmamaya çalış. Bazen “Bugün biraz yoruldum” demek, gereksiz bir tartışmayı baştan önler.

Bekarsan, günlük hayatında sık sık karşılaştığın biri bugün gözüne farklı görünebilir. İş yeri, spor salonu ya da sürekli uğradığın bir yer yeni bir yakınlaşmaya sahne olabilir. Ama birkaç sıcak bakışı hemen büyük bir hikâyeye çevirmemeye çalış. Önce sohbeti ilerlet, gerisi zaten kendiliğinden belli olur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…