Sevgili Akrep, bugün aşkta laftan çok karşılık arıyorsun. Ay senin değer alanına geçiyor ve sana neyi hak ettiğini hatırlatıyor. İlişkin varsa, partnerinden duymak istediğin belirli bir cümle var. Onun bunu kendiliğinden söylemesini beklemek yerine, neye ihtiyacın olduğunu açıkça söylemelisin. Merkür ileri hareketine başladığı için bu istek bugün doğru anlaşılıyor. Söylediğinde talepkâr değil, açık sözlü biri olarak görüleceksin.

Bekarsan, yoğun ama kısa süren heyecanlar artık ilgini çekmiyor. Sana istikrar hissi veren, sözünü tutan ve tutarlı davranan biri bugün daha cazip geliyor. Ay ile Venüs arasındaki gerilim seni hızlı hareket etmeye itebilir. Acele etmeden, karşındakini davranışlarıyla tanımanı öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…