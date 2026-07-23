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Akrep Burcu right-white
24 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 24 Temmuz Cuma gününüz nasıl geçecek? 24 Temmuz Cuma günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Merkür bugün normal hareketine dönüyor ve Ay senin kazanç alanına giriyor. İş hayatında emeğinin karşılığını isteme cesareti buluyorsun. Uzun süredir dile getirmediğin bir talebi bugün yöneticine iletebilirsin. Yay Ayı bu konuşmaya sertlik yerine güven veren bir ton katıyor. İstediğin rakamı net söylemen, dolaylı imalarda bulunmandan çok daha etkili olacak.

Maddi konularda yeni bir gelir kapısı aralanıyor. Yeteneğini kullanacağın bir iş ya da beklemediğin bir ödeme bugün gündemine gelebilir. Ay ile Venüs arasındaki gerilim seni kendini ödüllendirme isteğine sürüklüyor. Kazancı elde etmeden harcamaya başlaman, gelen parayı hızla eritir.

Aşk hayatında somut karşılık arıyorsun. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinden duyacağın güven verici bir cümle bugün içini rahatlatacak. Ona ne duymaya ihtiyacın olduğunu söylemekten çekinme. Bekar bir Akrep burcu isen, sana istikrar ve süreklilik hissi veren biri bugün ilgini çekiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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