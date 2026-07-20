Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında görünmeyen bir şey yüzeye çıkıyor. İlişkin varsa, aranızda uzun süredir konuşulmayan ama ikinizin de farkında olduğu bir konu bugün kendiliğinden açılabilir. Kaçmaya çalışma; bu konuşma sandığın gibi yıkıcı olmayacak.

Bekarsan, birine karşı hislerinin bu kadar hızlı derinleşmesi seni bile şaşırtabilir. Daha dün sıradan görünen biri, bugün aklından çıkmıyor. Bu yoğunluktan korkma ama acele bir hamle de yapma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…