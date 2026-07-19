Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında elini gevşetmen gereken bir şey var. İlişkin varsa, partnerini yakın tutmak için sıkı tutmak zorunda değilsin; bugün ona alan tanıdığında bağınızın gevşemediğini, aksine nefes aldığını göreceksin. Güven, kontrolün olmadığı yerde başlıyor.

Bekarsan, ilgilendiğin kişiyi çözmeye, geçmişini kurcalamaya, her hareketini analiz etmeye çalışıyorsun. Oysa bilmediğin şeyler bugün senin en çok keyif aldığın kısım olabilir. Herkesi bir dosya gibi okumak zorunda değilsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…