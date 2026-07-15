Sevgili Akrep, Güneş’in bugün Yengeç burcuna ilerlemesiyle birlikte aşk hayatında hayata bakış açını genişletecek ve ruhsal uyumu arayacağın bir dönem başlıyor. İlişkisi olan bir Akrep isen partnerinle inançlar, yaşam felsefesi veya geleceğe dair fikir uyumunuzu derinlemesine test edeceğiniz bir gün olabilir. Gökyüzündeki retro Merkür ve Satürn gerilimi yüzünden aranızdaki tartışmaların kişisel inatlaşmalara dönüşmesine izin vermemeli, sakin kalmalısın.

Bekar bir Akrep isen fiziksel olarak senden uzakta olan, farklı bir şehirde ya da kültürde yaşayan biriyle aranda güçlü bir çekim filizlenebilir. Mesafelerin yarattığı gizem ve nostalji duygusu seni cezbetse de adımlarını gerçekçi temellere basarak atmaya özen göstermelisin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…