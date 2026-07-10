Sevgili Akrep, 11 Temmuz’da etkisini sürdüren Neptün retrosu aşk hayatında ilgi görmekle gerçekten değer görmek arasındaki farkı daha görünür hale getirebilir. Bugün seni düşündüren şey mesajların sayısı değil, o mesajların hayatındaki karşılığı olacak.

İlişkisi olan bir Akrep burcuysan, partnerinin sevgiyi gösterme biçimine daha dikkatli bakabilirsin. Sosyal medyada birlikte paylaşılan fotoğraflardan çok, zor bir gününde seni almaya gelmesi, sen yorulduğunda sorumluluk paylaşması ya da sen anlatmadan derdini fark etmesi daha fazla anlam taşıyabilir. Çünkü bazen sevgi en çok sıradan günlerde görünür olur.

Bekar bir Akrep burcuysan, yalnızca canı sıkıldığında seni arayan biriyle gerçekten hayatında sana yer açan biri arasındaki fark daha netleşebilir. Haftalarca ortadan kaybolup sonra hiçbir şey olmamış gibi geri dönen biri artık eskisi kadar etkileyici görünmeyebilir. Bu kez kalbin heyecandan çok tutarlılığa değer verecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…