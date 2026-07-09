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Akrep Burcu right-white
10 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.07.2026 - 18:01
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Akrep ve yükselen Akrep burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 10 Temmuz Cuma gününüz nasıl geçecek? 

10 Temmuz Cuma günü Akrep ve yükselen Akrep burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, 10 Temmuz’da Neptün retrosunun başlamasıyla birlikte aşk hayatında ilgi görmekle gerçekten sevilmek arasındaki fark daha görünür hale gelebilir. Özellikle yalnız kaldığında seni arayan ama mutlu anlarında hayatında olmayan kişilerle ilgili düşüncelerin değişebilir. Bugün duyguların kadar yaşananlar da konuşacak.

İlişkisi olan bir Akrep burcuysan, partnerinin sevgiyi gösterme biçimine daha farklı gözlerle bakabilirsin. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflardan çok zor zamanlarında yanında olup olmadığı önem kazanacak. Seni gerçekten seven kişinin bunu günlük hayatın içinde nasıl gösterdiğini daha net görebilirsin.

Bekar bir Akrep burcuysan, uzun süredir karışık sinyaller veren biriyle ilgili net bir karar alma noktasına gelebilirsin. Sadece canı sıkıldığında yazan ya da haftalarca kaybolup sonra geri dönen biri artık eskisi kadar etkileyici görünmeyebilir. Çünkü bugün kalbin, tutarlılığı heyecanın önüne koyabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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