Sevgili Akrep, 10 Temmuz’da Neptün retrosunun başlamasıyla birlikte aşk hayatında ilgi görmekle gerçekten sevilmek arasındaki fark daha görünür hale gelebilir. Özellikle yalnız kaldığında seni arayan ama mutlu anlarında hayatında olmayan kişilerle ilgili düşüncelerin değişebilir. Bugün duyguların kadar yaşananlar da konuşacak.

İlişkisi olan bir Akrep burcuysan, partnerinin sevgiyi gösterme biçimine daha farklı gözlerle bakabilirsin. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflardan çok zor zamanlarında yanında olup olmadığı önem kazanacak. Seni gerçekten seven kişinin bunu günlük hayatın içinde nasıl gösterdiğini daha net görebilirsin.

Bekar bir Akrep burcuysan, uzun süredir karışık sinyaller veren biriyle ilgili net bir karar alma noktasına gelebilirsin. Sadece canı sıkıldığında yazan ya da haftalarca kaybolup sonra geri dönen biri artık eskisi kadar etkileyici görünmeyebilir. Çünkü bugün kalbin, tutarlılığı heyecanın önüne koyabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…