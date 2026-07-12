Sevgili Akrep, bugün gökyüzü geleceğe dair belirsizlikleri azaltırken ilişkilerinde daha net kararlar almanı destekliyor. İlişkisi olan Akrepler, partnerleriyle ev, taşınma ya da ortak yaşam gibi konularda yaptıkları konuşmaları somut bir karara dönüştürebilir; bu kez verilen sözler havada kalmayacak.

Bekar Akrepler için uzak bir şehirde yaşayan ya da farklı bir çevreden gelen biriyle başlayan iletişim dikkat çekiyor. Aranızdaki mesafeye rağmen sohbetlerin sıklaşması, bu tanışmanın beklediğinden daha ciddi bir yöne ilerleyebileceğini gösterebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…