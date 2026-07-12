Sevgili Akrep, bugün gökyüzü uzun zamandır cevap beklediğin konuların yön değiştirmesine yardımcı olabilir. Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, geçmişte aldığın kararların sonuçlarını görmeni sağlarken yeni bir adım atmadan önce eksikleri tamamlama fırsatı sunuyor. İş hayatında şehir dışı bağlantılı bir proje, eğitim ya da resmi bir başvuruyla ilgili sevindirici bir gelişme yaşayabilirsin. Bugün tamamlayacağın bir evrak veya yapacağın bir görüşme, önündeki süreci hızlandırabilir.

Maddi konularda resmi işlemler nedeniyle bir ödeme gündeme gelebilir. Noter masrafı, pasaport ya da ehliyet yenileme, harç veya benzeri zorunlu bir gider bütçende değişiklik yaratabilir. İşlerini son ana bırakmaman hem zaman hem de para açısından sana avantaj sağlayacaktır.

Aşk hayatında ilişkisi olan Akrepler, partnerleriyle gelecek planlarını daha somut şekilde konuşabilir. Gökyüzünde sonuçlanma enerjisi hakim olduğu için konuşulanlar havada kalmayacaktır. Bekar Akrepler ise uzak bir şehirden tanışacakları biriyle bir yakınlık kurabilir. İlk sohbetin ardından sıklaşan iletişim, mesafeyi unutturabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…