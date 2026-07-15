Sevgili Akrep, Güneş'in Yengeç burcuna ilerlemesi hayata bakış açını genişletiyor, vizyonunu yenilemen için sana taze bir enerji sunuyor. İş hayatında yarım bıraktığın eğitimleri tamamlamak, hukuki süreçleri gözden geçirmek veya uluslararası bağlantılarını tazelemek adına uygun bir gündesin. Merkür'ün geri hareketi seyahat planlarında veya uzaklarla yürüttüğün projelerde ufak tefek aksaklıklar çıkarabileceği için B planını hazırda tutmanda fayda var.

Maddi olarak ise yurt dışı bağlantılı işler, akademik başvurular ya da hukuksal süreçlerin getirdiği plan dışı ödemeler ajandanı meşgul edebilir. Satürn'ün finansal kararlarına getirdiği ciddiyet, paranı daha verimli kullanman konusunda seni uyarırken, riskli yatırımlardan tamamen uzak durmanı fısıldıyor. Bugün bütçeni büyütmek için aceleci kararlar almamalı, mevcut kaynaklarını koruyarak beklemeyi bilmelisin.

İlişkisi olan bir Akrep isen partnerinle hayata, inançlara veya geleceğe dair fikir uyumunuzu derinlemesine test edeceğiniz bir gün olabilir; felsefi tartışmaların kişisel inatlaşmalara dönüşmesine izin vermemelisin. Bekar bir Akrep isen fiziksel olarak senden uzakta olan, farklı bir şehirde ya da kültürde yaşayan biriyle aranda güçlü bir çekim filizlenebilir. Mesafelerin yarattığı gizem duygusu seni cezbetse de adımlarını gerçekçi temellere basarak atmalısın.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…