Sevgili Akrep, eğer ilişkin varsa partnerinle arandaki mesafeleri, fikir ayrılıklarını ya da geçmişten gelen kırgınlıkları mantıklı, sabırlı ve empati yönü güçlü bir iletişim modeliyle tamamen ortadan kaldırabilirsin. Güneş-Satürn uyumu, ilişkinizin geleceğine daha güvenle bakmanıza yardım ediyor.

Bekar bir Akrep burcuysan, bugün tek başına oturup gelecek planlarını ve seyahat hedeflerini büyük bir disiplinle kağıda dökmek isteyebilirsin. Kendi geleceğini tek başına inşa etmenin verdiği güç seni ruhsal olarak bağımsız kılarken, aşk anlamında gelebilecek dış adımlara karşı şu sıralar pek istekli olmadığını fark edeceksin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…