Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında geçmişte konuşulmamış bir mesele yeniden gündeme gelebilir. İlişkin varsa, partnerinle aranızda biriken, üzeri örtülü bir konuyu bugün açık yüreklilikle konuşmak, aslında ilişkinize derin bir rahatlama getirecek. Kaçmak yerine yüzleşmek bugün seni güçlendirecek.

Bekarsan, geçmiş bir deneyimden çıkardığın ders, bugün kiminle vakit geçirmen gerektiği konusunda sana mesaj veriyor. Eski kalıpları tekrar etmek yerine, bu farkındalığı bir rehber olarak kullan. Sezgilerin bugün seni yanlış yönlendirmeyecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…