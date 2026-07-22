Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında farklı dünyalar birbirine yaklaşıyor. Merkür senin ufuk açan alanında geri hareketini tamamlarken, uzaklık ya da görüş ayrılığı yüzünden kopan bağlar yeniden onarılıyor. İlişkin varsa, partnerinle aranızda dünya görüşü, inançlar ya da hayat planları konusunda oluşan bir gerginlik bugün yumuşuyor. Farklı düşünmeniz sizi ayırmak zorunda değil; bugün birbirinizin bakış açısını anlamaya çalıştığınızda, bu farklılığın aslında ne kadar zenginleştirici olduğunu göreceksiniz. Uzaklık varsa da bugün o mesafe kısalıyor.

Bekarsan, uzaktan tanıştığın, belki farklı bir şehirden ya da farklı bir kültürden biriyle iletişimin yeniden canlanabilir. Sana kendi dünyanın dışını gösteren bu kişi, merakını cezbediyor. Bu bağı beslemeni öneriyorum, çünkü seni büyütecek bir yakınlık olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…