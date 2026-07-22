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Akrep Burcu right-white
23 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.07.2026 - 18:01
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Akrep ve yükselen Akrep burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 23 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

23 Temmuz Perşembe günü Akrep ve yükselen Akrep burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında farklı dünyalar birbirine yaklaşıyor. Merkür senin ufuk açan alanında geri hareketini tamamlarken, uzaklık ya da görüş ayrılığı yüzünden kopan bağlar yeniden onarılıyor. İlişkin varsa, partnerinle aranızda dünya görüşü, inançlar ya da hayat planları konusunda oluşan bir gerginlik bugün yumuşuyor. Farklı düşünmeniz sizi ayırmak zorunda değil; bugün birbirinizin bakış açısını anlamaya çalıştığınızda, bu farklılığın aslında ne kadar zenginleştirici olduğunu göreceksiniz. Uzaklık varsa da bugün o mesafe kısalıyor.

Bekarsan, uzaktan tanıştığın, belki farklı bir şehirden ya da farklı bir kültürden biriyle iletişimin yeniden canlanabilir. Sana kendi dünyanın dışını gösteren bu kişi, merakını cezbediyor. Bu bağı beslemeni öneriyorum, çünkü seni büyütecek bir yakınlık olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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