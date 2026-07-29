Sevgili Akrep, bugün Ay Koç burcuna geçerken çalışma tempon hızlanıyor. Masanın üzerinde biriken işler, cevaplanmamış mesajlar ya da bitmesi gereken görevler varsa bugün hepsinin üzerine tek tek gidebilirsin. Enerjin yüksek ancak kendini makine gibi çalıştırma. Öğleden sonra yorulduğunu fark etmeden hata yapmaya başlayabilirsin. Önceliklerini belirle, önemli işleri bitir ve geri kalanını yarına bırak.

Maddi konularda günlük giderlerini biraz düzene sokman gerekebilir. Özellikle sık sık yaptığın küçük harcamaların toplamı seni şaşırtabilir. Bugün bütçene bakıp birkaç gereksiz kalemi çıkarman, büyük bir kısıtlama yapmadan rahatlamanı sağlayabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, bugün partnerinin yükünü hafifletecek küçük bir şey yapman beklediğinden fazla karşılık bulabilir. Bazen romantizm büyük sürprizlerden değil, “Sen bırak, ben hallederim” demekten geçiyor.

Bekar bir Akrep burcu isen, iş yerinde ya da her gün gittiğin bir yerde sürekli karşılaştığın biriyle sohbetiniz ilerleyebilir. Daha önce dikkat etmediğin bu kişinin aslında sana epey yakın davrandığını fark edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…