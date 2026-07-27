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Akrep Burcu right-white
28 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Temmuz Salı gününüz nasıl geçecek? 28 Temmuz Salı günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Ay Balık burcuna geçiyor ve senin aşk ile yaratıcılık alanına yerleşiyor. Balık Ay’ının su enerjisi kendi burcunla uyumlu olduğu için bugün ilham dolu ve duygusal olarak zengin bir gün geçiriyorsun. İş hayatında yaratıcılığın öne çıkıyor, sıradan yöntemler yerine hayal gücünü kullandığında fark yaratıyorsun. Kova Dolunayı’nın yaklaşan enerjisi üretken bir konuda farkındalık getiriyor. Bugün içinden gelen yaratıcı fikri hayata geçirmek için cesaret bulmalısın.

Maddi konularda yaratıcı bir işten gelecek sezgisel bir kazanç gündeme gelebilir. Yeteneğini kullandığın bir konu bugün içine iyi gelebilir. Ancak Balık Ay’ının etkisiyle keyfe yönelik ani harcamalara kayabilirsin, bu yüzden eğlence bütçende ölçüyü korumalısın.

Aşk hayatında tutku ve romantizm öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinle aranıza yeniden kıvılcım getirecek romantik bir an bugün mümkün; kalbini açmalısın. Bekar bir Akrep burcu isen, sana ilham veren, hayal gücünü harekete geçiren biri kalbini çalabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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