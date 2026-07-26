Sevgili Akrep, bugün Ay Düğümleri'nin ekseni kayıyor ve bu geçiş senin ev ve aile alanını derinden etkiliyor. Kuzey Ay Düğümü kökler, yuva ve duygusal temeller alanına yerleşiyor. İş hayatında dışarıda görünür olmaktan çok, sağlam bir temel kurmaya yönelmen gerekiyor. Bugün geleceğini üzerine inşa edeceğin zemini güçlendirmek, dış dünyada elde edeceğin her başarıdan daha değerli. İçeriyi sağlamlaştırdığında, dışarıdaki adımların da güven kazanıyor.

Maddi konularda eve yönelik bir yatırım öne çıkıyor. Bir mülk, bir ev düzenlemesi ya da aileni güvence altına alacak bir plan bugün gündemine girebilir. Gösterişe değil, kalıcı bir güvenceye para ayırman bugün doğru olacak. Uzun vadeli düşündüğünde, ev senin en sağlam yatırımın.

Aşk hayatında yuva kurma isteği öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinle ortak bir yaşam alanı ve gelecek üzerine düşünmek aranızı derinleştiriyor. Bekar bir Akrep burcu isen, geçici bir heyecandan çok, seninle bir yuva kurabilecek birini arıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…