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Akrep Burcu right-white
28 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.07.2026 - 18:01
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Akrep ve yükselen Akrep burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 28 Temmuz Salı gününüz nasıl geçecek? 

28 Temmuz Salı günü Akrep ve yükselen Akrep burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Ay Balık burcuna geçiyor ve su enerjisiyle aşk alanını ilhamla dolduruyor. İlişkin varsa, partnerinle aranıza yeniden kıvılcım getirecek romantik bir an bugün mümkün; kalbini açtığında güzel bir yakınlık yaşayabilirsin. Ancak Balık Ay’ının yoğun enerjisine dikkat etmelisin; duyguların o kadar şiddetlenebilir ki küçük bir olayı büyük bir drama dönüştürebilirsin. Kıskançlık ya da sahiplenme hissi bugün kontrolden çıkabilir. Sevginle takıntını birbirinden ayırmalısın.

Bekarsan, sana ilham veren, hayal gücünü harekete geçiren biri kalbini çalabilir. Ancak Balık Ay’ının etkisiyle bu kişiyi gerçekte olduğundan çok daha büyüleyici görebilirsin. Zihninde kurduğun kusursuz hikâye, gerçek kişiyle örtüşmeyebilir. Bugün birini idealize etmeden önce onu gerçekten tanımaya zaman ayırmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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