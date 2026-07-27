Sevgili Akrep, bugün Ay Balık burcuna geçiyor ve su enerjisiyle aşk alanını ilhamla dolduruyor. İlişkin varsa, partnerinle aranıza yeniden kıvılcım getirecek romantik bir an bugün mümkün; kalbini açtığında güzel bir yakınlık yaşayabilirsin. Ancak Balık Ay’ının yoğun enerjisine dikkat etmelisin; duyguların o kadar şiddetlenebilir ki küçük bir olayı büyük bir drama dönüştürebilirsin. Kıskançlık ya da sahiplenme hissi bugün kontrolden çıkabilir. Sevginle takıntını birbirinden ayırmalısın.

Bekarsan, sana ilham veren, hayal gücünü harekete geçiren biri kalbini çalabilir. Ancak Balık Ay’ının etkisiyle bu kişiyi gerçekte olduğundan çok daha büyüleyici görebilirsin. Zihninde kurduğun kusursuz hikâye, gerçek kişiyle örtüşmeyebilir. Bugün birini idealize etmeden önce onu gerçekten tanımaya zaman ayırmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…