Sevgili Akrep, Satürn bugün durağanlaşıyor ve senin günlük düzen alanını ağırlaştırıyor. Bu geçiş, enerjini işlerin arasında tüketiyor. İlişkin varsa, partnerine hak ettiği ilgiyi gösteremediğini biliyorsun. Akşam eve geldiğinde konuşacak halin kalmıyor. Ancak ona ayıracağın on beş dakika bile bugün fark yaratacak. Uzun bir buluşma planlamak yerine telefonu bir kenara bırakıp kısa bir sohbet etmeni öneriyorum.

Bekarsan, yoğun temponun içinde tanışmaya hiç yer bırakmıyorsun. Programın o kadar dolu ki yeni birine alan açmayı düşünmüyorsun bile. Aşk, boşluk olmayan bir hayata giremez. Bugün takvimine küçük bir aralık bırakmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…