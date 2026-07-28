Sevgili Akrep, bugün Kova Dolunayı senin ev ve aile alanını aydınlatıyor. İlişkin varsa, birlikte yaşama, ev düzeni ya da ailelerle ilgili bir karar bugün gündemine gelebilir. Dolunay’ın netleştiren enerjisiyle, ilişkinizin somut bir zemine oturması gerektiğini hissediyorsun. Bugün partnerinle ortak bir yaşam üzerine konuşmak, ilişkinize ciddiyet ve derinlik katıyor. “Nasıl bir hayat kurmak istiyoruz?” sorusu bugün cevabını buluyor.

Bekarsan, aile ya da yakın çevren aracılığıyla biriyle tanışabilirsin. Dolunay’ın enerjisi, güvenilir bir bağlantı üzerinden hayatına yeni birini getiriyor. Ortak bir tanıdık üzerinden kurulan bu yakınlık, sana baştan güven veriyor. Tanıdık bir çevreden gelen bu kişiye kapını açmanı öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…