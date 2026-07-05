Sevgili Koç, bu hafta uzun süredir peşinden koştuğun bazı hedeflerin gerçekten seni heyecanlandırıp heyecanlandırmadığını sorgulayabilirsin. İş hayatında beklenmedik bir görev değişikliği, yeni bir proje teklifi ya da daha önce düşünmediğin bir iş fırsatı gündemine gelebilir. Özellikle hızlı karar vermek yerine tekliflerin uzun vadeli karşılığını hesaplamak sana avantaj sağlayacak.

Maddi konularda internet üzerinden yürütülen işler, ek gelir fırsatları ya da bireysel girişimler dikkatini çekebilir. Ancak kulağa fazla iyi gelen kazanç vaatleri konusunda detayları gözden kaçırmamakta fayda var. Bu hafta para konusunda seni koruyacak olan şey hız değil, doğru analiz olacak.

Aşk hayatında ise ilginç bir farkındalık yaşayabilirsin. İlişkisi olan bir Koç burcuysan partnerinin küçük bir davranışı ya da sıradan görünen bir cümlesi sende beklenmedik bir etki yaratabilir. Bekar bir Koç burcuysan uzun süredir peşinden gittiğin biriyle ilgili duyguların değişebilir ya da daha önce romantik açıdan düşünmediğin biri dikkatini çekmeye başlayabilir.

Bu hafta senin için önemli olan ilk adımı atmak değil, gerçekten gitmek istediğin yönü belirlemek olacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…