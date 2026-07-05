Sevgili Koç, bu hafta para konusunda seni en çok şaşırtacak şey yeni bir kazanç değil, vazgeçtiğin bir harcama olabilir. Uzun süredir almak istediğin bir ürün, katılmayı planladığın bir etkinlik ya da sana çok cazip gelen bir teklif son anda aynı heyecanı yaratmayabilir. Neptün retrosunun etkisiyle “Bunu gerçekten istiyor muyum, yoksa sadece o an hoşuma mı gidiyor?” sorusu daha sık karşına çıkabilir. Öte yandan uzun zamandır zaman harcadığın bir işin ya da projenin sana düşündüğünden daha az şey kazandırdığını fark etmen de mümkün görünüyor. Bu hafta senin için en değerli kazanç, paranın değil emeğinin nereye gittiğini daha net görmek olabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…