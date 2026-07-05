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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 6 Temmuz - 12 Temmuz Koç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
6 - 12 Temmuz 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan Yaşam Editörü
05.07.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 6 Temmuz - 12 Temmuz haftası Koç ve yükselen Koç burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 6 Temmuz - 12 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta para konusunda seni en çok şaşırtacak şey yeni bir kazanç değil, vazgeçtiğin bir harcama olabilir. Uzun süredir almak istediğin bir ürün, katılmayı planladığın bir etkinlik ya da sana çok cazip gelen bir teklif son anda aynı heyecanı yaratmayabilir. Neptün retrosunun etkisiyle “Bunu gerçekten istiyor muyum, yoksa sadece o an hoşuma mı gidiyor?” sorusu daha sık karşına çıkabilir. Öte yandan uzun zamandır zaman harcadığın bir işin ya da projenin sana düşündüğünden daha az şey kazandırdığını fark etmen de mümkün görünüyor. Bu hafta senin için en değerli kazanç, paranın değil emeğinin nereye gittiğini daha net görmek olabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Koç burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
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