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Koç Burcu right-white
6 - 12 Temmuz 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan Yaşam Editörü
05.07.2026 - 18:01
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Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 6 Temmuz - 12 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 6 Temmuz - 12 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta aşk hayatında alışık olmadığın bir rolün içine girebilirsin: Bekleyen taraf olmak. Normalde mesaj atan, plan yapan ve ilk adımı atmaktan çekinmeyen sensin. Ancak 7 Temmuz’da başlayan Neptün retrosunun etkisiyle, sürekli senin çaba gösterdiğin bir ilişkinin ya da flörtün içinde durup etrafa bakma ihtiyacı hissedebilirsin. Özellikle birkaç gündür cevapları geciken mesajlar, ertelenen buluşmalar ya da sürekli senin başlattığın sohbetler dikkatinden kaçmayacak.

İlişkisi olan bir Koç burcuysan, partnerinin sana olan ilgisini sözlerden çok davranışlarıyla ölçmeye başlayabilirsin. Uzun süredir fark etmediğin küçük detaylar önem kazanabilir; planları hep senin yapıyor olman ya da önemli konuları sürekli senin açman gibi. Bu hafta bir akşam yemeğinde ya da sıradan bir sohbet sırasında söylenen tek bir cümle, ilişkinin gidişatıyla ilgili düşündüğünden daha fazla şey anlatabilir.

Bekar bir Koç burcuysan, uzun süredir peşinden gittiğin bir kişiyle ilgili heyecanın aniden azalabilir. Bunun nedeni yeni birinin hayatına girmesi değil, ilk kez karşındaki insanı olduğu gibi görmeye başlaman olabilir. Öte yandan daha önce romantik açıdan değerlendirmediğin biri, sana gösterdiği ilgiyle dikkatini çekebilir.

Bu hafta aşk hayatında değişen şey duyguların değil, onlara verdiğin anlam olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
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