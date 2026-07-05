Sevgili Koç, bu hafta aşk hayatında alışık olmadığın bir rolün içine girebilirsin: Bekleyen taraf olmak. Normalde mesaj atan, plan yapan ve ilk adımı atmaktan çekinmeyen sensin. Ancak 7 Temmuz’da başlayan Neptün retrosunun etkisiyle, sürekli senin çaba gösterdiğin bir ilişkinin ya da flörtün içinde durup etrafa bakma ihtiyacı hissedebilirsin. Özellikle birkaç gündür cevapları geciken mesajlar, ertelenen buluşmalar ya da sürekli senin başlattığın sohbetler dikkatinden kaçmayacak.

İlişkisi olan bir Koç burcuysan, partnerinin sana olan ilgisini sözlerden çok davranışlarıyla ölçmeye başlayabilirsin. Uzun süredir fark etmediğin küçük detaylar önem kazanabilir; planları hep senin yapıyor olman ya da önemli konuları sürekli senin açman gibi. Bu hafta bir akşam yemeğinde ya da sıradan bir sohbet sırasında söylenen tek bir cümle, ilişkinin gidişatıyla ilgili düşündüğünden daha fazla şey anlatabilir.

Bekar bir Koç burcuysan, uzun süredir peşinden gittiğin bir kişiyle ilgili heyecanın aniden azalabilir. Bunun nedeni yeni birinin hayatına girmesi değil, ilk kez karşındaki insanı olduğu gibi görmeye başlaman olabilir. Öte yandan daha önce romantik açıdan değerlendirmediğin biri, sana gösterdiği ilgiyle dikkatini çekebilir.

Bu hafta aşk hayatında değişen şey duyguların değil, onlara verdiğin anlam olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…