Sevgili Akrep, bu hafta para konusunda yıllardır sıradan gördüğün bir becerinin aslında düşündüğünden daha değerli olduğunu fark edebilirsin. İnsanların senden sürekli aynı konuda yardım istemesi, fikir danışması ya da çözüm beklemesi tesadüf olmayabilir. Neptün retrosu, kendi uzmanlığını küçümsediğin alanları görünür hale getiriyor. Özellikle “Bunu zaten herkes yapabiliyor” dediğin bir konu için insanların ödeme yapmaya hazır olduğunu görmek seni şaşırtabilir. Bu hafta kazanç, yeni bir şey öğrenmekten çok zaten bildiğin şeyin değerini fark etmekten gelebilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…