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Akrep Burcu right-white
6 - 12 Temmuz 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan Yaşam Editörü
05.07.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 6 Temmuz - 12 Temmuz haftası Akrep ve yükselen Akrep burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 6 Temmuz - 12 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta para konusunda yıllardır sıradan gördüğün bir becerinin aslında düşündüğünden daha değerli olduğunu fark edebilirsin. İnsanların senden sürekli aynı konuda yardım istemesi, fikir danışması ya da çözüm beklemesi tesadüf olmayabilir. Neptün retrosu, kendi uzmanlığını küçümsediğin alanları görünür hale getiriyor. Özellikle “Bunu zaten herkes yapabiliyor” dediğin bir konu için insanların ödeme yapmaya hazır olduğunu görmek seni şaşırtabilir. Bu hafta kazanç, yeni bir şey öğrenmekten çok zaten bildiğin şeyin değerini fark etmekten gelebilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
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