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Akrep Burcu right-white
6 - 12 Temmuz 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan Yaşam Editörü
05.07.2026 - 18:01
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Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşkla imtihanını ve 6 Temmuz - 12 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 6 Temmuz - 12 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta aşk hayatında geçmiş sandığından daha yakın bir yerde duruyor olabilir. Yıllardır konuşmadığın birinden gelen takip isteği, gece gelen kısa bir mesaj ya da eski bir fotoğrafın aniden karşına çıkması beklemediğin duyguları harekete geçirebilir. Neptün retrosunun etkisiyle kapanmış olduğunu düşündüğün bazı dosyaların aslında zihninde hâlâ açık olduğunu fark edebilirsin.

İlişkisi olan bir Akrep burcuysan, partnerinin sakladığı bir şey değil ama söylemediği bir şey dikkatini çekebilir. Ses tonundaki değişiklikler, kaçırılan detaylar ya da ertelenen konuşmalar radarına girebilir. Bu hafta seni huzursuz eden şey büyük bir kriz değil, cevabı verilmeyen küçük sorular olabilir.

Bekar bir Akrep burcuysan, geçmişten gelen bir kişinin geri dönüşü ile yeni tanıştığın biri arasında kalman mümkün görünüyor. Özellikle daha önce yarım kalan bir hikâyenin gerçekten bitip bitmediğini sorgulayabilirsin. Ancak bu kez vereceğin karar meraktan değil, deneyimden beslenecek.

Bu hafta aşk hayatında bazı kapılar yeniden açılabilir ama içeri girip girmemeye karar verecek olan kişi yine sen olacaksın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
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