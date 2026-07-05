Sevgili Akrep, bu hafta Mars ile Neptün kavuşumu özellikle uyku düzeniyle ilgili küçük aksaklıkları daha görünür hale getirebilir. Geç saatlere kadar ekran karşısında kalmak ya da düzensiz uyku saatleri sabahları baş ağrısı ve halsizlik hissine neden olabilir. Ayrıca hormonal döngülere bağlı hassasiyetler yaşayan Akrep burçları için bedenin verdiği sinyaller her zamankinden daha belirgin olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…